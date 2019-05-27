Мост в Киеве продолжает трескаться

На новом пешеходном мосту в Киеве треснуло уже третье защитное стекло-пленка, сообщает телеканал «112 Украина».

Ранее на открывшемся городском мосту были обнаружены два треснувших стеклянных покрытия. Отмечается, что территорию оградили, чтобы исправить повреждения, но сам мост не закрывали для посетителей.

Вандалы испортили первый защитный слой стекла. Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел мост и пообещал восстановить разрушенные участки за сутки.

«Обратился в правоохранительные органы с требованием срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», - написал киевский мэр в Facebook.

По данным украинских СМИ, на месте, когда стекло-пленка трескалось, было много очевидцев, охраны и журналистов.

Пешеходно-велосипедный мост, который соединяет парк «Владимирская горка» с аркой Дружбы народов, был открыт 25 мая. Большая часть покрытия была сделана из стеклянных панелей, сквозь которые видно дорогу под мостом.