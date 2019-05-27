Напавшего на журналиста ВГТРК чиновника исключат из партии

Президиум генсовета «Единой России» принял решение исключить главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева из партии и инициировать избирателями его отзыв с занимаемого поста. Об этом говорится на сайте партии.

«Президиум генерального совета принял решение исключить главу Ширинского района республики Хакасия Сергея Зайцева из партии и приостановить его полномочия как члена регионального политического совета», - сказано в сообщении на сайте «Единой России».

На сайте партии также говорится, что президиумом генсовета было передано поручение президиуму регионального политсовета приостановить полномочия Зайцева как секретаря местного отделения партии. Кроме того, президиум должен будет рассмотреть вопрос о его соответствии занимаемой должности как главы района и потом инициировать процедуру отзыва избирателями.

Напомним, журналист ВГТРК Иван Литомин обратился к Зайцеву с вопросом, почему люди, пострадавшие четыре года назад от пожаров живут в нечеловеческих условиях, после этого глава района совершил нападение на корреспондента и повалил его на пол. При этом его заместители пытались закрыть камеру. После происшествия в отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело за нападение на корреспондента. В партии заявили, что инцидент будет рассматриваться на комиссии партии по этике.