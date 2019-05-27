Под Челябинском нашли тело погибшего при спасении тонувших детей юнармейца

Водолазы подняли подростка со дна водоема после четырех дней непрекращающихся поисков. Они погружались в затопленный угольный карьер около 10 раз, обследовали полторы тысячи квадратных метров. Волонтеры осматривали берег.

Трагедия произошла в минувшую пятницу в угольном карьере около поселка Бажово в Копейске. Дети приехали на велосипедах поиграть на берегу. На краю обвалился грунт, а двое 10-летних мальчиков и девочка оказались в воде. После чего 13-летний Дмитрий Новоселов, спасая их из воды сам утонул.

Хорошо подготовленный физически, подросток занимался спортивными единоборствами, состоял в «Юнармии». В этом году Дмитрий Новоселов закончил седьмой класс, мечтал стать военным - поступить в летное училище.

«Во-первых, потому что он сын офицера, во-вторых, потому что у него стремление было стать военным, я думаю, что честь и достоинство у него в крови было, это характерно для него», - отметил начальник штаба «Юнармии» Копейска.

Все спасенные дети сейчас в больнице. Подругу Димы, которая вслед за ним так же прыгнула в воду спасать ребят, с переохлаждением доставили в реанимацию. Но сейчас, по словам медиков, ее здоровью ничего не угрожает.