Жительнице Ярославля прилетел в голову снаряд во время салюта в День города

В Ярославле во время празднования Дня города снаряд от фейерверка отлетел в голову женщине, сообщает местный интернет-портал 76.ru. Пострадавшая получила сотрясение мозга и обратилась за медицинской помощью. Кроме того, у нее обгорели волосы.

ЧП случилось в субботу, 25 мая во время праздничного салюта. Девушка вместе с мужем смотрела на фейерверк на Тверицкой набережной. Кусок неразорвавшегося снаряда отлетел ей в голову.

«Я во время салюта чуть не потерял жену», - сказал муж пострадавшей.

Очевидцы сняли салют на камеру. На записи видно, что искры от фейерверка и падают прямо в толпу зрителей.

Мэр города Владимир Волков попросил подчиненных разобраться в случившемся. В МВД заявили, что во время празднования на Тверицкой набережной дежурил наряд полиции, и никаких обращений в день инцидента к ним не поступало.