В одесской колонии произошел массовый бунт заключенных

В Одессе заключенные Южной колонии общего режима № 51 устроили беспорядки и массовый бунт. Об этом заявили издания «Думская» и «Таймер Одесса».

По их информации, заключенные подняли бунт из-за плохих условий содержания. «Думская» сообщает, что осужденные недовольны качеством еды. Согласно данным издания, горит здание пенитенциарного учреждения.

В «Таймер Одессы» заявляется, что заключенные жгут матрасы. На фото, которые публикуют издания, видно, как над колонией поднимается темный дым.

Советник главы национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк в беседе с РИА Новости заявил, что внутри одного из зданий забаррикадировались почти 500 заключенных.

«Правоохранители прибыли туда по информации, которая поступила в дежурную часть, о массовых беспорядках в колонии, где забаррикадировались около 500 осужденных, и горящем автомобиле на территории колонии. Это подтверждено», - заявил он.

Как сообщают СМИ, большой группе заключенных удалось сбежать по направлению к частному сектору. Часть из них удалось задержать. В полиции информацию о массовом побеге опровергают. Форостяк рассказал, что во время бунта пострадали два конвоира и один осужденный.

Возле исправительного учреждения стоят автомобили полиции, скорой помощи, спецназа и Нацгвардии. Движение по Люстдорфской дороге, на которой расположена колония, перекрыто.