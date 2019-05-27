Путин обсудил с патриархом Кириллом ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин провел с патриархом Московским и всея Руси Кириллом встречу, в ходе которой они обсудили строительство храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы в центре Екатеринбурга.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, они обменялись мнениями по этому вопросу в частной беседе.

«Они затрагивали эту ситуацию. Мы не раз говорили, что они обмениваются мнениями по самым актуальным вопросам», - отметил представитель Кремля.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что храм святой Екатерины не будут возводить на месте сквера в центре города, и власти города найдут другое место для строительства собора.

По словам главы региона, решение было принято на основе результатов опроса, который предложил провести Путин, когда данная тема была поднята на медиафоруме. Согласно результатам исследования, которое позже провел ВЦИОМ, большинство жителей Екатеринбурга высказались за сохранение сквера.