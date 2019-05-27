Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепившее отмену внутрисетевого роуминга. Он отметил, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта кабмина.

«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно - закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», - заявил премьер-министр на встрече с вице-премьерами.

Таким образом, с 1 июня на территории России отменяется внутренний роуминг. По словам Медведева, сотовые операторы уже практически перешли на новые стандарты работы.

Кроме того, добавил премьер, в стране закрепляются бесплатные входящие вызовы во всей стране, в том числе в Крыму. Медведев отметил, что доступная связь с близкими сделает поездки гораздо комфортнее, что во время командировок и отпусков - необходимая вещь.

Напомним, в конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об отмене национального роуминга. То есть сотовый оператор устанавливает одинаковые условия оказания услуг абоненту вне зависимости от того, в каком регионе страны он находится.