В администрации Владивостока опровергли увольнение директора школы после Playboy-флешмоба

В министерстве образования города Владивостока опровергли информацию об увольнении директора школы № 74 Галины Пугиной, где выпускники устроили костюмированную вечеринку в стиле БДСМ. Об этом «Звезде» рассказала представитель пресс-службы ведомства Инесса Розенблит.

«Директор находится на своем рабочем месте, работает», - отметила она. «Управление образования Владивостока в данный момент проводит проверку, и о результатах мы обязательно сообщим. Проверка займет один-два дня», - добавила Розенблит.

Напомним, 22 мая, за день до последнего звонка в школе № 74 во Владивостоке прошел день самоуправления, на котором одиннадцатиклассники устроили костюмированную вечеринку по случаю окончания учебного года. На кадрах, получивших широкий резонанс, выпускники жгут цветные дымовые шашки и распыляют огнетушитель. Несколько парней предстали в образах зайчиков PlayBoy с галстуками-бабочками, голыми торсами и с заклеенными черными полосками сосками, а одна из девочек нарядилась в полицейскую форму.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни не видят в случившемся ничего криминального и предосудительного, другие назвали поведение подростков неподобающим. В отношении двоих участников скандального видео составлены протоколы об административном правонарушении.