Выпускникам довузовских учебных заведений МО РФ добавят баллов к ЕГЭ

Суворовцы, нахимовцы и кадеты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в военные вузы. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Начиная с 2019 года, всем выпускникам довузовских учебных заведений Минобороны России при поступлении в подведомственные вузы будут дополнительно начисляться 4 балла к общей сумме баллов по результатам единого государственного экзамена», - рассказал Горемыкин.

Он подчеркнул, что в том случае, если выпускник имеет еще и определенные личные достижения, к примеру, в его аттестате половина отличных оценок либо он является победителем всеармейских конкурсных мероприятий (олимпиад по математике, физике и иностранному языку, всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку», соревнований по видам спорта военно-прикладной направленности и т.д.), то ему еще дополнительно начисляются баллы, максимальное количество которых может достигать десяти.

Горемыкин выразил надежду, что это будет еще одним стимулом к повышению качества обучения в учебных заведениях и подспорьем суворовцам, нахимовцам и кадетам при поступлении в военные вузы.