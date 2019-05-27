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Выпускникам довузовских учебных заведений МО РФ добавят баллов к ЕГЭ

Александр Пешков
12:08 27.05.2019
При поступлении в военные вузы будут учитываться в том числе личные достижения, победы на олимпиадах, а общее число дополнительных баллов может достигать десяти.
Выпускникам довузовских учебных заведений МО РФ добавят баллов к ЕГЭ
© Фото: Минобороны РФ

Суворовцы, нахимовцы и кадеты смогут получить дополнительные баллы при поступлении в военные вузы. Об этом сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

«Начиная с 2019 года, всем выпускникам довузовских учебных заведений Минобороны России при поступлении в подведомственные вузы будут дополнительно начисляться 4 балла к общей сумме баллов по результатам единого государственного экзамена», - рассказал Горемыкин.

Он подчеркнул, что в том случае, если выпускник имеет еще и определенные личные достижения, к примеру, в его аттестате половина отличных оценок либо он является победителем всеармейских конкурсных мероприятий (олимпиад по математике, физике и иностранному языку, всеармейского фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку», соревнований по видам спорта военно-прикладной направленности и т.д.), то ему еще дополнительно начисляются баллы, максимальное количество которых может достигать десяти. 

Горемыкин выразил надежду, что это будет еще одним стимулом к повышению качества обучения в учебных заведениях и подспорьем суворовцам, нахимовцам и кадетам при поступлении в военные вузы.

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