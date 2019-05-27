Коломойский призвал ЕС и США списать Украине внешний долг

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает, что Вашингтон и Брюссель должны полностью списать Киеву внешний долг.

Обращаясь к Соединенным Штатам и Евросоюзу, он заявил, что Украина является всего лишь инструментом в геополитике западных партнеров, направленной на ослабление Москвы. Слова предпринимателя приводит издание Financial Times.

«Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела до Украины. Вы хотите навредить России, а Украина - просто оправдание», - уверен Коломойский.

Бизнесмен и бывший глава Днепропетровской облгосадминистрации считает, что списание внешнего долга станет финансовой компенсацией Запада по отношению к Украине за все страдания Киева в борьбе с Москвой.

Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского последовать примеру Аргентины и Греции и объявить в стране дефолт. По словам олигарха, данная мера помогла Афинам и Буэнос-Айресу впоследствии реструктурировать долги, и сейчас у этих стран «все в порядке».

В конце прошлого года Киеву был выделен кредит на 3,9 миллиарда долларов в расчете на 14 месяцев. Первую часть кредита Украина уже получила, это 1,4 миллиарда долларов. Оставшуюся сумму МВФ готов выделить при соблюдении определенных условий, включая проведение реформ и увеличение тарифов для населения.