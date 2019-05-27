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«Ноу-хау» в выборах: в Литве оживились «полезные идиоты»

Игорь Являнский
14:13 27.05.2019
Почему новый литовский президент решился осторожно выступить против нагнетания русофобии?
«Ноу-хау» в выборах: в Литве оживились «полезные идиоты»
© Фото: Josvydas Elinskas, imago-images.de, Globallookpress

В Литве 26 мая прошел второй тур президентских выборов, победителем которого стал 55-летний экономист Гитанас Науседа (более 66,7% голосов). Он сменит откровенного (в зрелые годы) недруга России, «железную леди» Далю Грибаускайте, которая защитила в свое время кандидатскую диссертацию в аспирантуре Академии общественных наук ЦК КПСС и вела курс политэкономии в Вильнюсской высшей партийной школе.

Хотя Науседа и позиционировал себя как независимый кандидат, его тесную связь с партией консерваторов «Союз Отечества - Христианские демократы Литвы» мало кто брался оспорить.

Примечательно, что его соперницей была официальная выдвиженка от этой партии - экс-министр финансов 44-летняя Ингрида Шимоните (33,28%). То есть, отмечает еженедельник «Звезда», налицо парадокс, литовское «ноу-хау»: в борьбе за власть в Вильнюсе столкнулись лбами два представителя одного политического лагеря.

В биографии Науседы нет ярко выраженного «советского следа». Он учился на экономическом факультете Вильнюсского университета, защитил здесь докторскую в области социальных наук. Прошел длительные стажировки в Мангеймском университете (Германия), немецком бундестаге, Всемирном банке в Вашингтоне. Занимался научной деятельностью, на госслужбе курировал финансовые рынки, был советником в ряде крупных литовских банков. В последние годы преподавал в Вильнюсской бизнес-школе. Женат, имеет двух дочерей, владеет английским, немецким и русским языками.

Собственно, с чего бы это с нашей российской колокольни уделять внимание политическим процессам, происходящим в маленькой русофобской Литве? Ну и что с того, что там сменяется лидер, который так же будет плясать под дудку даже не брюссельских противников России, а, как это было в последние десятилетия, «Вашингтонского обкома»? Читайте далее...

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