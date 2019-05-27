У меня нет документов, что я - мать: видео допроса женщины, оставившей ребенка в ТЦ

Полиция опубликовала видео допроса женщина, которая оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве.

«У меня нет ни одного документа, подтверждающего, что я мать», - сказала женщина.

По ее словам, ребенка передала бабушка, на вопрос сотрудника милиции чья бабушка женщина не ответила. В процессе допроса женщина, старалась перевести разговор и просила задавать вопросы, мужчине, который находился вместе с ней в квартире.

«Кирилл, тебе привезли, ты его куда-то сдал? Ты сдал ребенка? Вот и разбирайся. А я при чем?», - говорила женщина.

Напомним, в воскресенье в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице женщина оставила в игровой комнате ребенка, которому на вид около 6 лет, и ушла. Спустя семь часов администрация ТЦ позвонила ей, но она отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе. После этого она не отвечала на звонки.

Женщина была задержана, ее доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчик был передан медикам. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.