Газовые рынки: как США подталкивают друг к другу Россию и Китай

Вашингтон борется за абсолютное доминирование на рынке поставок газа. США намерены ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2». Но перед российским бизнесом даже в этих условиях открываются большие перспективы. Это связано в первую очередь с новым витком американо-китайской торговой войны. У отечественных компаний, по мнению экспертов, хорошие шансы занять американскую долю рынка в Поднебесной.

«Китай, для них, больший противник, чем Россия. Им вот очень бы хотелось, чтобы Россия и Китай враждовали между собой, тогда им бы было вообще хорошо. А получается так, что они, как бы, санкциями и давлением на Россию, на Китай, вот автоматически толкают нас друг к другу», - считает Сергей Правосудов, директор Института национальной энергетики.

Уже 1 декабря должен заработать газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 миллиардов кубометров газа в год. Следующий шаг – строительство еще одного газопровода в Китай - через Алтай. Развиваются и другие взаимовыгодные проекты.

«Китайцы, кстати, входят и в российский проект, «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ-2», на Ямале. Как раз во многом, для того, чтобы обезопасить себя, потому что тот маршрут северный никто не перекроет, в отличии, как раз, от Южных любых поставок», - уверен Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Потеряв китайский рынок, американцы пытаются спасти положение, отбивая у России рынок европейский. Не секрет, что вместо доступного российского газа США хотят продавать Европе свой дорогой, сжиженный. Но, судя по всему, и в этом направлении у них не все складывается. Теперь за сотрудничество с Москвой под санкции могут попасть крупнейшие европейские компании. США намерены ввести санкции против тех, кто принимает участие в строительстве «Северного потока-2».

Как газовая война в Европе может повлиять на соотношение сил перед президентскими выборами в США? И какое отношение к энергетике имеют частные военные компании? Не пропустите новое расследование «Специального репортажа» 27 мая в 18.30 на телеканале «Звезда».