В ракету «Союз» сразу после старта с Плесецка ударила молния
Удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
В ракету-носитель «Союз-2.1б», стартовавшую утром 27 мая с космодрома Плесецк, сразу после пуска ударила молния. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».
По словам корреспондента, удар молнии пришелся в ракету примерно спустя 10 секунд после ее отрыва от земли. На успешный старт носителя инцидент никак не повлиял.
Состоявшийся сегодня на Плесецке пуск ракеты-носителя с навигационным спутником «Глонасс-М» на борту стал первым в 2019 году.
На сегодняшний день в орбитальную группировку «Глонасс-М» входят 26 спутников, 24 из них используют по целевому назначению, один проходит летные испытания, еще один находится в орбитальном резерве.