Партия Ле Пен обошла партию Макрона на выборах в Европарламент

Националистская партия «Народное объединение» лидирует на выборах в Европарламент во Франции.

Следом за ней идут партия Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!», которая отстает приблизительно на два процента. А третьей стала «Европа Экология Зеленая». Об этом сообщает Associated Press.

Глава лидирующей партии в свою очередь уже призвала к роспуску Национального собрания Франции. По словам Ле Пен, действующему президенту страны следует сделать выводы. Роспуск собрания, по ее мнению, представит честное мнение населения Франции, а система голосования станет более демократичной. Речь политика транслировал телеканал BFMTV.

В свою очередь в Германии партия канцлера страны Ангелы Меркель побеждает, однако в рекордно низким в истории ФРГ результатом – 28,6%.