Россия проведет наблюдательный полет над территорией США

В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолёте Ту154М ЛК-1 над территорией США, сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Наблюдательный полёт будет выполняться в период с 28 мая по 3 июня с аэродрома открытого неба Райт Паттерсон (штат Огайо) с максимальной дальностью до 4900 км. Кроме того, в рамках этого же договора РФ планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолете наблюдения над территорией Эстонии. Он будет выполняться в период с 27 по 31 мая с аэродрома открытого неба Тарту», - сказал Рыжков

Он подчеркнул, что в свою очередь в период с 27 мая по 1 июня совместная миссия Канады, Великобритании и Чехии выполнит совместный наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Россия планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Aн-30Б над территорией Чешской Республики в период с 20 по 24 мая.