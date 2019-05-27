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В Хакасии завели дело против чиновника, напавшего на журналиста

Андрей Аркадьев
11:52 27.05.2019
Дело заведено по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).
© Видео: Россия 24, YouTube © Фото: Россия 24, YouTube

Против главы Ширинского района Хакасии, члена партии «Единая Россия» Сергея Зайцева возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста (ч.3 ст. 144 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следователи также проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой заявили журналисты.

Ранее в Сети появилась видеозапись, где чиновник ударил по микрофону журналиста Ивана Литомина, затем напал на него и, схватив его за одежду, повалил на пол. При этом подчиненные Зайцева не препятствовали его действиям, а закрывали руками камеру оператора.

По словам корреспондента, он хотел выяснить, почему погорельцы, пострадавшие в огне 12 апреля 2015 года, проживают в непригодных домах. Также главе района были заданы «неудобные» вопросы о его судимости, хищениях и коррупции.

Сам чиновник назвал случившееся спланированной акцией. По словам Зайцева, журналист ворвался в кабинет в нерабочее время, обозвал его «вором и коррупционером», который имеет «криминальное прошлое». Зайцев заявил, что попытался вытолкнуть из кабинета Литомина, однако тот оказал ему сопротивление. Он добавил, что намерен подать заявление в СК о неправомерных действиях журналиста.

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