Камеры видеонаблюдения сняли женщину, которая оставила ребенка в ТЦ в Москве
По данному факту Следственный комитет России по Москве организовал проверку.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
На камеру видеонаблюдения попала женщина, которая 26 мая оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ и отказалась забирать его. На кадрах видно, как женщина вместе с сыном заходит в торговый центр с ребенком, а выходит из здания одна.
По данному факту Следственный комитет России по городу Москве организовал проверку.
В настоящее время ребенок находится в медучреждении. Личность женщины установили и доставили в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий.
Следователи и сотрудники органов опеки проверят жилищные условия мальчика, а также исполнение обязанностей его родителями по воспитанию ребенка, сообщается на сайте СК по Москве.