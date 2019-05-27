Камеры видеонаблюдения сняли женщину, которая оставила ребенка в ТЦ в Москве

На камеру видеонаблюдения попала женщина, которая 26 мая оставила своего шестилетнего сына в игровой комнате ТЦ и отказалась забирать его. На кадрах видно, как женщина вместе с сыном заходит в торговый центр с ребенком, а выходит из здания одна.

По данному факту Следственный комитет России по городу Москве организовал проверку.

В настоящее время ребенок находится в медучреждении. Личность женщины установили и доставили в следственные органы для опроса и проведения проверочных мероприятий.

Следователи и сотрудники органов опеки проверят жилищные условия мальчика, а также исполнение обязанностей его родителями по воспитанию ребенка, сообщается на сайте СК по Москве.