На полигонах ВС РФ создана инфраструктура с учетом сирийского опыта

На российских военных полигонах созданы макеты фасадов зданий и проломов с окнами для подготовки снайперских пар, так называемые сирийские валы, а также габионные укрытия для танков и БМП, сообщил командующий войсками Западного военного округа Генерал-полковник Александр Журавлев.

«Проводится переоснащение объектов на учебно-тактических полях и войсковых стрельбищах полигонов соединений и воинских частей. В частности, оборудованы учебные места для отработки задач в составе подразделений для ведения боя в населённом пункте, оборудованы «сирийские валы» для отработки фланговой стрельбы из боевых машин, а также габионные укрытия для танков и БМП», - сказал Журавлев.

Он также отметил, что при создании инфраструктуры учтены нюансы в подготовке отдельных специалистов. Так, оборудованы макеты фасадов зданий и проломов с окнами для подготовки снайперских пар, расчетов пулеметов и противотанковых гранатометов.

Для командиров основным принципом станет применение новых, нестандартных форм и способов действий, в том числе с привлечением разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров, беспилотных летательных аппаратов и авиации.