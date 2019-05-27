Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мэра Владивостока 3,2 миллиарда рублей

Генпрокуратура России провела проверку соблюдения экс-главой администрации Владивостока Игорем Пушкаревым требований федерального законодательства при заключении контрактов по закупке стройматериалов для муниципальных нужд. По ее итогам подготовлен иск об обращении в доход государства имущества, которое было получено в результате коррупционных действий.

Иск предъявлен Пушкареву и еще восьми соответчикам. Основанием для него послужили выявленные факты картельного сговора главы города и подведомственного ему учреждения «Дороги Владивостока» с компаниями его брата (группа компаний «Востокцемент»). В результате сговора было заключено не менее девяноста контрактов и по ним получено свыше 3,2 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.

О произошедшем конфликте интересов, который обусловлен родственными связями, установленным образом Пушкарев не сообщил. Руководители и акционеры группы компаний «Востокцемент» о коррупционном конфликте интересов с Пушкаревым не сообщили и не предприняли мер по его урегулированию. За оказанное содействие в качестве взятки Пушкарев получил 75 миллионов рублей.

Решением Арбитражного суда Приморского края названные сделки по поставке стройматериалов были признаны заключенными в результате картельного сговора.

Из-за того, что Пушкаревым и руководителями организаций были нарушены установленные законом запреты и ограничения, в соответствии со статьями 169, 235, 1102-1105 Гражданского кодекса России все полученные по контрактам деньги подлежат взысканию в доход России.

Предъявление этого иска направлено на возмещение причиненного стране и обществу ущерба, а также на предотвращение неосновательного обогащения должностных лиц.

Напомним, 9 апреля 2019 года, Тверской районный суд столицы признал Пушкарева виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет. Приговор не вступил в законную силу.