СМИ: армия США заказала российские патроны
Контрактное управление Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки разместило на сайте закупок правительства США заявку на приобретение патронов для стрелкового оружия, произведенного не по стандартам НАТО, сообщает Defence Blog.
В перечне, заинтересовавшем американскую армию, значатся боеприпасы к российским автоматам, пистолетам, снайперским винтовкам и пулеметам российского производства. В списке имеются патроны к автоматам Калашникова обоих калибров (5,45 и 7,62 мм), крупнокалиберным пулеметам ПКМ, снайперским винтовкам Драгунова, пистолетам Макарова и Токарева.
Сообщается, что с победителем тендера может быть заключен контракт, который рассчитан на период с 2021 по 2026 годы.
Армия США не впервые интересуется российским и советским оружием. Недавно противники Ливийской национальной армии получили вооружение через Турцию. В войска находящегося в ливийской столице Правительства национального согласия поступили болгарские пулеметы MG-M1 - клоны советского ПКМ, а также управляемые противотанковые ракеты «Малютка», пишет «Российская газета».