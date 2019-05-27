Напавший на журналиста ВГТРК чиновник из Хакасии заявил, что его провоцировали

Глава Ширинского района Хакасии, член «Единой России» Сергей Зайцев обвинил в провокации корреспондента телеканала «Россия 24», которого он во время интервью попытался вытолкать из своего кабинета.

«Считаю, это спланированная акция… Никто не запрещал им связаться накануне, согласовать интервью, приезд. Ворваться в кабинет в нерабочее время и с порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы. И это на протяжении десяти минут», - заявил Зайцев РИА Новости.

Он отметил, что сделал попытку вытолкать из кабинета представителей прессы, однако они оказали активное сопротивление.

Также Зайцев заявил, что намерен подать заявление в СК о неправомерных действиях журналиста.

На кадрах, которые были показаны в эфире телеканала, видно, как Зайцев хватает микрофон, который держит корреспондент, а потом выталкивает журналиста из кабинета; кто-то в это время пытается закрыть камеру, все действие сопровождается руганью со стороны чиновника. Видео получило широкий резонанс. Поводом для скандала послужили «неудобные» вопросы главе района о его судимости, хищениях и коррупции.