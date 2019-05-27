Мать отказалась забирать ребенка из игровой комнаты ТЦ в Москве

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра. После этого ее задержали, рассказал «Звезде» представитель столичного главка МВД Юрий Титов.

По его словам, вечером в воскресенье в полицию поступило сообщение, что в торговом центре на Лобненской улице женщина в 12.38 по местному времени оставила в игровой комнате ребенка, которому на вид около 6 лет, и ушла. Как заявил Титов, через семь часов администрация ТЦ позвонила матери, но она отказалась забирать ребенка и предложила оставить его себе.

«Более на телефонные звонки не отвечала», - сказал представитель МВД, отметив, что личность женщины была установлена.

Женщину задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мальчика передали врачам.

По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.