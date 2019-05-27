В Кремле заявили о неизменности позиции по вопросу задержанных украинских моряков

Позиция Кремля по отношению к провокации в Керченском проливе остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды». Представитель Кремля отметил, что судьбу задержанных украинских моряков должен решать суд.

«Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе и состояться суд», - отметил Песков.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна. В российском МИД ответили, что разрешение подобных споров между сторонами не находится в юрисдикции морского трибунала, и пообещали обжаловать данное решение в арбитраже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Москва исполнит решение трибунала, то это может стать «первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной».

Напомним, утром 25 ноября 2018 года украинские военные корабли нарушили границу России, следуя из Черного моря в сторону Керченского пролива. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным требованиям российских пограничников.

В результате были арестованы 24 украинских моряка, включая двух сотрудников СБУ. В Кремле произошедшее назвали спланированной провокацией.