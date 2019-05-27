Кличко пообещал за сутки починить треснувший сразу после открытия мост в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел пешеходно-велосипедный мост в украинской столице, который ранее был закрыт на ремонт из-за треснувших стеклянных покрытий.

Восстановить разрушенные участки только что открывшегося городского моста Кличко пообещал за сутки.

Оказалось, что вандалы испортили первый – защитный слой стеклопленки на двух участках пола. При этом закаленное стекло не пострадало.

«Поврежденные элементы заменят в течение суток. Но больно, когда хорошие объекты страдают от "развлечений" тех, кто не любит наш город. И ничего не создает, а уничтожает то, что создают другие», - написал Кличко на своей странице в Facebook.

При этом пользователи во мнениях разделились: одни поддержали Кличко, заявив, что для предотвращения подобных инцидентов нужно везде установить камеры видеонаблюдения, а виновных наказать. Другие отметили, что случившееся, возможно, является не делом рук вандалов, а результатом халатного отношения при строительстве моста.