Взлом стереотипов: кто такие «белые» хакеры и как они нас защищают

Вездесущие русские хакеры – страшилка, которой часто запугивает Запад население своих стран. Однако не все взломщики одинаково опасны.

Накануне в России прошел международный форум по практической информационной безопасности. Именно эти люди борются со злом в Сети. Когда черные хакеры по ночам взламывают счета добропорядочных граждан и крупных организаций, белые хакеры уже готовы отражать их атаки. Взламывают банкоматы - с целью проверки на прочность, а вместе с ними и стереотипы о русских хакерах.

«В любом сообществе есть плохие и хорошие, но, приехав в Россию, я увидел здесь много талантливых и умных специалистов в IT, которые действительно вызывают уважение, и используют свои знания в благих целях», - поделился своими впечатлениями исследователь безопасности сетей GSM Карстен Ноль.

Главное задание конкурса на форуме – взломать систему управления инфраструктурой города. «Белым» хакерам нужно найти уязвимости в программах.

Почти сутки сражений – и российская команда становится победителем.

Гаджеты, интернет - все это упрощает нашу жизнь, но и делают нас уязвимыми. Как говорят хакеры, еще нет такой системы, которую нельзя было бы взломать - нужно только время. Чем сложнее система защиты и пароли, чем меньше данных в открытом доступе, тем вы в большей безопасности.

В чем только в разные времена ни обвиняли на Западе русских хакеров – и во вмешательстве в выборы, и во взломе данных всемирного антидопингового агентства. США стал регионом, особо интересным для взломщиков.

Как утверждают российские специалисты, это можно объяснить тем, что в Штатах в целом покупательская способность выше, а также цифровизация и использование кредитных карт.

Хакерами из России пугают и в Европе перед выборами в Европарламент, если что вдруг – то это тоже русские хакеры. Но на самом - никакой конкретики и доказательств. Наоборот, Трамп, открыто подтверждает кибератаки на Россию.

Вероятнее всего, речь идет об аатаке 6 ноября 2018 года на петербургское Агентство новостей, именно его Пентагон заподозрил во вмешательство в выборы. В самом агентстве такой чести и вниманию со стороны США очень удивились.

Тем временем результаты расследования спецпрокурора Мюллера подтверждают - никакой связи между взломами в США и Россией так и не обнаружено.