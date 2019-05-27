Первая цифровая мировая война: как Huawei борется за выживание с США

США объявили вне закона компанию Huawei - одного из мировых лидеров в области производства смартфонов и ноутбуков. Западным фирмам под угрозой санкций запрещено сотрудничать с китайскими производителями. Из-за этой экономической войны Huawei теряет миллионы клиентов и миллиарды долларов.

Сейчас американцы ждут китайского ответа и опасаются, что он будет симметричным. Все идет к тому, что Пекин выгонит с китайского рынка американскую компанию Apple и лишит ее тем самым 30-ти процентов прибыли. А если Китай закроет все заводы по производству Apple на своей территории, американская компания может разориться.

Компания Huawei превратилась в крупнейшего мирового производителя и поставщика телекоммуникационного оборудования и потребительской электроники, включая смартфоны, оставив позади даже Apple. И сейчас продукция Huawei продается в более чем 170 странах мира; ее сервис используется крупнейшими операторами мобильной связи.

Правда, покорить Америку не удалось. Примерно десять лет назад китайская компания пыталась внедрить свою продукцию на американский рынок. Но сделка с мобильными операторами сорвалась, возможно, под нажимом правительства Соединенных Штатов.

«Huawei очень опасен, посмотрите, что эта компания сделала с точки зрения национальной безопасности, все это очень опасно», - заявил президент США Дональд Трамп.

На самом деле, еще при американском президенте Джордже Буше китайская компания не давала покоя США. В 2003-м году «гигант» в сфере телекоммуникаций Cisco обвинил китайскую компанию в воровстве технологий и нарушении патентов, а сотрудников Huawei стали подозревать в шпионаже. Уже 15 лет назад американцы критиковали эту компанию за сотрудничество с китайским правительством и министерством обороны страны и запретили использовать ее технологии в любых государственных и военных учреждениях.

Теперь функционирование Huawei снова под угрозой. Министерство торговли США внесло компанию и 70 ее дочерних предприятий в черный список. Руководство Соединенных Штатов обвиняет китайского производителя мобильных технологий в промышленном шпионаже, финансовых махинациях и нарушении санкций против Ирана.

Но на американском правительстве проблемы Huawei не заканчиваются. Так, компания Google в скором времени запретит совмещение китайских смартфонов с операционной системой Android, которой она владеет. С этих телефонов невозможно будет войти в электронную почту Gmail, а также пользоваться поиском и картами Google Maps.

Вместе с Google о разрыве отношений с Huawei объявили американские производители программного обеспечения для мобильников: среди них Intel, Broadcom и другие.

«Huawei стал жертвой травли со стороны США. Это не просто атака на Huawei, а в целом на мировую экономику. И это крайне опасно», - отметил Абрахам Лиу, представитель компании Huawei.

Китайская производящая компания стала разменной монетой в более масштабной торговой войне между США и Китаем. Трамп использует эту ситуацию как рычаг давления на правительство Китая, пытаясь шантажировать лидера КНР Си Цзиньпина.

«Торговый дефицит между США и Китаем уже не один год составляет 500 миллиардов долларов. Это немыслимо», - добавляет Трамп.

Внесение компании в черной список отложили на 90 дней. Трамп надеется, что эта пауза заставит Китай «одуматься» и пойти на уступки в торговых переговорах - в начале мая они должны были завершиться подписанием соглашения о перемирии между США и Китаем, но этого не произошло.

После этого США повысили пошлины на ряд китайских товаров до 25 процентов. Китай в ответ пригрозил с первого июня поднять тарифы на американский импорт. А Трамп заявил, что установит еще более высокие тарифы на сельскохозяйственную продукцию из Китая, тем самым поддерживая американских фермеров. Эксперты утверждают, все эта политическая игра может катастрофически отразиться как на китайских, так и на американских потребителях.

Для США все может обернуться потерей огромного китайского рынка. Если конфликт зайдет слишком далеко, то китайские заводы, где производятся Apple-технологии, могут отказаться от сотрудничества с американцами. Акции Apple уже потеряли на этой неделе более трех процентов.

В Поднебесной между тем началось массовое движение против американской продукции, где все больше пользователей iPhone отказываются от мобильных технологий США в пользу отечественной продукции.

Согласно опросам общественного мнения, более половины населения КНР считают, что США пытались сделать все возможное, чтобы ослабить конкурентоспособность Китая в борьбе за первенство с Америкой.

И это не единственная страна под прицелом США. Российские эксперты не исключают возможности, что Америка в рамках санкционной политики может отключить российских пользователей и от Android, и от операционных систем Apple.

Huawei уже пытается показать, что может обойтись без Америки. На этой неделе компания устроила презентацию своих новых смартфонов в Лондоне с пока не имеющим аналогов качеством фото- и видеосъемки. И все это вопреки мрачным прогнозам аналитиков о нерадужных перспективах продукции Huawei за рубежом.