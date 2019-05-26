Кандидаты в президенты Литвы высказались против «жесткой риторики» с РФ

Кандидат в президента Литвы Гитанас Науседа высказался против «жесткой риторики» в отношениях с РФ. Об этом сообщает агентство Associated Press.

В частности, Науседа отметил, что Литва не может «закрывать окна» в разных сферах отношений с Россией.

«Слишком жесткая риторика не является решением. Мы не можем закрыть все окна с соседом в дипломатических, культурных и экономических отношениях», - говорится в сообщении.

В свою очередь, другой кандидат в президенты, депутат сейма Ингрида Шимоните, отметила, что нет причин менять текущий курс в отношении Москвы, но Литве следует готовиться к разговору с «Россией будущего».

Однако оба кандидата выступили за «прагматичный подход» в отношениях с Россией при меньшем уровне конфронтации.

В воскресенье, 26 мая, в Литве пройдет второй тур президентских выборов. В начале мая премьер Литвы признал поражение на выборах президента и объявил об отставке.