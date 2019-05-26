Опасный прием: как магазины спаивают россиян

Реклама крепкого алкоголя запрещена законом. Но все равно производители умудряются донести информацию о своем товаре до потребителя. И помогают им в этом торговые сети и маркетологи.

Манипуляция сознанием потребителя - любимый прием маркетологов. В начале 2000-х производители алкоголя придумали очень эффектный рекламных ход: наладили выпуск питьевой воды с тем же названием. А пивовары вскоре начали выпускать брендированную закуску. Реклама этих безобидных товаров вполне законна. Но эксперты уверены, что на самом деле она нацелена на продвижение спиртного.

Еще один пример скрытой рекламы - яркие стикеры 18+ на кассах в супермаркетах. Федеральным законом использование таких наклеек не предусмотрено - это инициатива самих производителей алкоголя. И это отличное средство манипуляции сознанием молодежи. Зачем им нужно напоминать покупателям о том, что детям до 18 лет спиртное не продают, объясняет председатель правления Общероссийской общественной организации «Общее дело» Леонид Варламов.

«Сказать ребенку, что употреблять алкоголь - прерогатива взрослых значит сказать ему: "Старт". Чтобы подросток сразу же бежал вперед, чтобы сказал: "Я хочу быть взрослым, я буду употреблять алкоголь". Поэтому все эти программы разработаны для стимулирования подросткового спроса», - полагает Варламов.

А вот спрос взрослых людей стимулируют иначе: выкупают дополнительные торговые места в магазинах. На это сегодня тратится большая часть рекламных бюджетов алкогольных компаний. Член Гильдии маркетологов России, эксперт по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин рассказывает, как мерчендайзинг влияет на сознание потребителя.

«Человек заходит в супермаркет, а там стройными рядами стоит одна и та же бутылка. Обыватель не знает, что каждое это место проплачено», - поясняет Брагин.

Эксперты уверяют, что, выбирая ту или иную продукцию, потребитель, скорее всего, купит то, что шире представлено на полках. Этим и пользуются дистрибьюторы и производители алкоголя. Они выкладывают большие деньги за возможность попасть в торговые сети. Иной раз могут и приплатить сверху, чтобы магазины не пускали к себе конкурентов.

На что еще готовы производители алкоголя, чтобы продать свой продукт? Кто в школе прививает детям тягу к спиртному? Кому выгодно спаивать россиян суррогатом? И что нужно знать, чтобы не стать жертвой алкогольной мафии? Ответы на эти и другие вопросы в программе «Скрытые угрозы с Николаем Чиндяйкиным». Смотрите 27 мая в 19:40 на телеканале «Звезда».