«Неровно дышит»: Пригожин устроил скандал с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин поделился деталями конфликта с певцом Филиппом Киркоровым. По его словам, причиной скандала стало высказывание эстрадного артиста о Валерии.

В частности, как рассказал Пригожин в интервью Ксении Собчак, Киркоров обвинил продюсера в том, что тот якобы готов на многое ради славы и, не задумываясь, опорочил бы честь жены.

Пригожин отметил, что никогда бы так не поступил, поскольку «слишком любит и уважает свою женщину». Продюсер отметил, что, возможно, Киркоров просто «так выражает свою любовь» к нему и «неровно дышит» к Валерии. Об этом Пригожин рассказал в эфире НТВ.

Ранее Пригожин ответил на обвинения Киркорова, заявившего, что тот якобы устроил его травлю в СМИ, после того как музыкант в 2010 году ударил 29-летнюю помощницу режиссера Марину Яблокову на репетиции «Золотого граммофона».