Назван способ не набрать лишние кг во время отпуска

Американские ученые из университета Джорджии провели исследование, в ходе которого выяснили, как избежать набора лишнего веса во время отпуска. Материал был опубликован EurekAlert.

Речь идет о ежедневной проверке веса. В эксперименте приняли участие 111 взрослых. Причем добровольцы должны были постараться сохранить свой вес в течении двух месяцев.

В результате выяснилось, что те, кто постоянно проходил процедуру взвешивания, либо худели в среднем на 0,8 килограмма, либо просто сохраняли свой вес. А те, кто не осуществлял данный процесс, наоборот прибавили 2,2 килограмма.

Ученые убеждены, что причина - в весах. Поскольку из-за частых взвешиваний люди начинали уделять внимание спорту и контролировать количество употребляемой пищи.

Ранее ученые из медицинской школы Университета Уэйк-Форест провели исследование и выявили диету, при которой может снижаться риск сердечных заболеваний у людей в возрасте до 75 лет.