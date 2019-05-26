Под Барнаулом женщина бросилась под колеса фуры, чтобы спасти детей

Смертельное ДТП на трассе Барнаул-Рубцовск произошло 24 мая, в результате чего погибла 36-летняя женщина, которая спасала своих детей, находившихся в автомобиле.

Как уточняет сайт «Комсомольской правды», на трассе из-за горящей травы было много дыма. По словам одной из очевидцев, из-за аварии женщина-водитель вышла из белого автомобиля и направилась к задним сидениям, где, как выяснилось позже, находились дети. Однако в тот момент к машине уже неслась фура.

«Девушка, которая шла к детям, видит фуру, летящую на ее машину в ту часть, где дети. Она побежала на встречу фуре, пытаясь остановить ее», - сообщила очевидец трагедии.

Однако грузовой автомобиль все же врезался в легковушку. В результате чего женщина погибла.

«Грузовик все равно врезался в машину, в которой сидят дети, но с меньшей силой и скоростью, чем если бы мать не кинулась под колеса», - уточняется в сообщении.

Как отметили в краевом ГИБДД, пассажиры автомобиля «Форд», в который врезалась фура, получили травмы различной степени тяжести. 36-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте.