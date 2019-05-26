Зеленский собрался сделать Украину «базой для покорения мира»

Украинский лидер Владимир Зеленский пообещал гражданам создать в стране возможности для свободной реализации творческих инициатив. Об этом он написал на странице в Facebook.

«Я сделаю все от меня зависящее, чтобы открыть для каждого способного украинца путь к свободной реализации своих инициатив в первую очередь в собственной стране», - сообщил Зеленский.

Он добавил, что Киев каждый год дарит миру новые таланты, однако необходимо создать условия для реализации местных жителей на родине.

«Чтобы именно Украина стала для наших гениев базой для дальнейшего покорения мира», - отметил он.

Несмотря на убеждение Зеленского в талантах, которые «Киев каждый год дарит миру», совсем недавно в СМИ обсуждался инцидент с украинской певицей Maruv, которая отказалась представлять Украину на Евровидении.

В частности, победив в отборочном туре, Maruv отказалась подписывать договор с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины из-за «кабальных условий». К тому же, певица не пожелала превращать свое выступление в промоакцию киевских политиков.