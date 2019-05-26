Пассажирам экстренно севшего в Сургуте Boeing 737 дали резервный борт

Пассажиры воздушного судна авиакомпании UTair, следовавшего из Сургута в таджикский город Худжанд и вернувшегося в пункт отправления, успешно вылетели в пункт назначения на дополнительном самолете. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта вылета.

«Самолет до Таджикистана вылетел в 04:30 (02:30 мск)», - говорится в сообщении.

Вместе с тем уточняется, что причиной возвращения самолета в аэропорт стало срабатывание датчика стабилизатора. Всем пассажирам было предоставлено питание и гостиница.

О том, что рейс, летевший из Сургута в таджикский город Худжанд, вернулся в пункт отправления и успешно приземлился, стало известно 25 мая. Самолет прибыл, никаких проблем с посадкой не было. Предварительно экипаж провел выработку топлива, в течение не менее двух часов находясь в небе.