На Украине показали видео испытаний комплекса «Ольха-М»
РСЗО «Ольха» является украинской модернизацией советской реактивной системы залпового огня «Смерч».
© Видео: Управління преси Міноборони України youtube © Фото: Управління преси Міноборони України youtube
Минобороны Украины опубликовало кадры испытаний реактивных систем залпового огня «Ольха-М» и «Ольха-Р».
Отмечается, что испытания проводилось на одном из полигонов Одесской области, а поражение снарядов велось на различных дистанциях.
В сообщении ведомства также отмечается, что испытания прошли успешно. С августа по октябрь РСЗО пройдет госиспытания, после чего системы поставят на вооружение ВСУ.
Комплекс «Ольха» - это украинская модернизация советской реактивной системы залпового огня «Смерч», чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Однако секретарь СНБО утверждает, что сейчас радиус действия «Ольхи» достигает 130 километров, а в будущем он увеличится до 200 километров.