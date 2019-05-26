На Украине показали видео испытаний комплекса «Ольха-М»

Минобороны Украины опубликовало кадры испытаний реактивных систем залпового огня «Ольха-М» и «Ольха-Р».

Отмечается, что испытания проводилось на одном из полигонов Одесской области, а поражение снарядов велось на различных дистанциях.

В сообщении ведомства также отмечается, что испытания прошли успешно. С августа по октябрь РСЗО пройдет госиспытания, после чего системы поставят на вооружение ВСУ.

Комплекс «Ольха» - это украинская модернизация советской реактивной системы залпового огня «Смерч», чьи реактивные снаряды летают всего на 70 километров. Однако секретарь СНБО утверждает, что сейчас радиус действия «Ольхи» достигает 130 километров, а в будущем он увеличится до 200 километров.