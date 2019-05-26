Автомобиль врезался в Театр Российской армии

Легковой автомобиль Skoda попал в ДТП в непосредственной близости от Театра Российской армии в Москве. Как сообщили «Звезде» в управлении ГИБДД, машина практически въехала в здание.

По данным полиции, в результате аварии погиб как минимум один человек. При этом в автомобиле, по предварительной информации, находились шесть человек. Причины трагедии устанавливаются.