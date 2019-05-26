Составлен рейтинг самых дорогих городов для свиданий

Эксперты назвали самые дорогие города для свиданий. Рейтинг был опубликован на сайте Deutsche Bank.

Первое место в этом списке заняла столица Швейцарии Цюрих. Здесь за билеты в кино, ужин на двоих в пабе, пару стаканов пива и поездку на такси придется заплатить примерно 200 долларов.

Второе место занял Осло, где за этот же перечень товаров и услуг придется выложить 164 доллара. Третье место досталось Копенгагену (158 долларов).

В пятерку лидеров также попали Хельсинки (151 доллар) и Токио (148 долларов).

Российская столица заняла лишь 37-ю строчку с чеком в 71 доллар.

Ранее британские эксперты составили рейтинг городов мира, которые больше всего подходят для здорового отдыха.