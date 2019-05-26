Среди задержанных в ДНР украинских военных оказались 50-летние солдаты
Диверсанты пытались попасть на территорию республики для совершения теракта.
© Фото: Минобороны Украины
Среди задержанных на этой неделе в самопровозглашенной Донецкой народной республике украинских военных есть люди, чей возраст превышает 50 лет. Об этом говорится в сообщении Министерства госбезопасности ДНР.
По информации ведомства, бойцы ВСУ в возрасте 48, 49 и 54 лет были задержаны при попытке проникновения на территорию ДНР для совершения теракта. Группу заметили во время пересечения границы республики в районе поселка Еленовка.
По данным спецслужб, задание и цели указанной диверсионной группы были отработаны совместно с Главным управлением разведки и СБУ.
Фотографии задержанных военных были опубликованы пользовательницей социальной сети Facebook.