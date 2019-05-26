Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео

Массовая драка с применением огнестрельного оружия произошла в подмосковном Одинцово возле магазина «Красное и Белое». Видеозапись, снятую камерами наружного наблюдения, разместил на своей странице пользователь соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как на улице между несколькими мужчинами происходит потасовка. В какой-то момент один из участников конфликта открывает багажник своей машины и достает оттуда оружие, из которого начинает палить по своим оппонентам.

«Полиция отделения ОП ”Немчиновский” проводит расследование инцидента. Со слов очевидцев, в микрорайоне Новая Трехгорка на улице Чистяковой произошел конфликт между гражданами. Некоторые были нетрезвые. Предварительно, перепалка закончилась стрельбой из пулемета Кедр. Один человек получил ранение», - сказано в сообщении под публикацией.

Также, по сообщениям пользователей социальных сетей, после стрельбы на место происшествия прибыла группа следователей.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Солнечный» Нового Уренгоя произошла массовая драка с применением холодного оружия.