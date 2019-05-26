Украина пригрозила РФ «гамбургскими санкциями»

Украина будет добиваться введения в отношении РФ новых «гамбургских» ограничительных мер, если Москва откажется освободить моряков, которые были задержаны за нарушение границы в Керченском проливе. Такое заявление сделал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

В беседе с корреспондентом «Укринформ» дипломат добавил, что решение Международного трибунала по морскому праву по инциденту в Керченском проливе 25 ноября 2018 года является историческим. По мнению Мельника, после этого решения Украина имеет право обратиться в немецкое внешнеполитическое ведомство с требованием повлиять на Россию.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении РФ», - заявил дипломат.

Ранее Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе украинских моряков и передать Украине три конфискованных судна.

Инцидент в Керченском проливе, который стал предметом обсуждения трибунала, произошел 25 ноября 2018 года.

Три корабля ВМС Украины пересекли государственную границу Российской Федерации, а их капитаны отказались подчиняться законным требованиям российских властей.

В результате были арестованы 24 украинских моряка, включая двух сотрудников СБУ. В Кремле произошедшее назвали спланированной провокацией.