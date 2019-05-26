Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Иркутске горит торговый центр: видео

Роман Захаров
03:50 26.05.2019
Согласно предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.
© Видео: aisttv.ru, instagram; irk38mchs, instagram © Фото: МЧС России по Иркутской области

В иркутском ТЦ «Торгсервис» произошел крупный пожар. Информацию об этом распространила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

Согласно сообщениям ведомства, пожару был присвоен 2 ранг сложности.

«На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 200 кв. м., но огонь стремительно распространялся по горючим материалам - утеплителю», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал, поскольку к моменту начала пожара (8:00 местного времени) здание ТЦ было закрыто.

Для борьбы с огнем были задействованы 38 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.05.2019, 02:18
«Уйдут на дно морское»: Иран пригрозил эсминцам ВМС США секретным оружием
Дата25.05.2019, 18:51
В парке «Патриот» 158 новобранцев спортивных рот присягнули на верность Родине
Дата25.05.2019, 18:25
Сборная России по хоккею уступила финнам в полуфинале ЧМ
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.05.2019, 08:08
Взлет, посадка, пилотаж: кадры работы беспилотника «Орлан-10» на «Соколиной охоте»
Дата22.05.2019, 16:18
«Он вряд ли хотел долго жить втайне»: историк оценил возможность побега Гитлера в Аргентину
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
06:25 В стране и мире
Пассажирам экстренно севшего в Сургуте Boeing 737 дали резервный борт
06:02 В стране и мире
Видео
Автомобиль врезался в Театр Российской армии
04:55 В стране и мире
Видео
Одинцовские «разборки»: конфликт с массовой дракой и стрельбой из пулемета попал на видео
04:24 В стране и мире
Украина пригрозила РФ «гамбургскими санкциями»
03:50 В стране и мире
Видео
В Иркутске горит торговый центр: видео
События дня
События дня
Современные технологии в деле
Попытка госпереворота в Венесуэле
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова
В Австралии нашли грибы, выделяющие золото
Редчайшая панда-альбинос впервые попала на фото в китайском заповеднике
Видео
Все вдребезги: землетрясение в Дагестане попало на видео
Видео
«Женщина-лошадь»: норвежка придумала необычный способ передвигаться
Видео
Упитанный эгоизм: турист попросил вомбата освободить дорогу и «сломал» его
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.