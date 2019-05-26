В Иркутске горит торговый центр: видео
Согласно предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.
© Видео: aisttv.ru, instagram; irk38mchs, instagram © Фото: МЧС России по Иркутской области
В иркутском ТЦ «Торгсервис» произошел крупный пожар. Информацию об этом распространила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Иркутской области.
Согласно сообщениям ведомства, пожару был присвоен 2 ранг сложности.
«На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 200 кв. м., но огонь стремительно распространялся по горючим материалам - утеплителю», - сказано в сообщении.
По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал, поскольку к моменту начала пожара (8:00 местного времени) здание ТЦ было закрыто.
Для борьбы с огнем были задействованы 38 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники.