В Иркутске горит торговый центр: видео

В иркутском ТЦ «Торгсервис» произошел крупный пожар. Информацию об этом распространила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Иркутской области.

Согласно сообщениям ведомства, пожару был присвоен 2 ранг сложности.

«На момент прибытия пожарных площадь горения составляла 200 кв. м., но огонь стремительно распространялся по горючим материалам - утеплителю», - сказано в сообщении.

По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал, поскольку к моменту начала пожара (8:00 местного времени) здание ТЦ было закрыто.

Для борьбы с огнем были задействованы 38 сотрудников экстренных служб и 12 единиц специальной техники.