Последний танец президента: Зеленский пустился в пляс на «Лиге смеха»

Украинский лидер Владимир Зеленский станцевал на сцене во время съемок юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве. Видео было опубликовано в социальной сети Twitter.

«Кастинг министров в новый кабмин Украины», - написала автор публикации под видео.

На записи видно, как президент Украины вместе с участниками шоу выбегает на сцену и пускается в пляс. Затем Зеленский приветствует собравшихся, а также целует в голову своего коллегу по студии «Квартал 95» Евгения Кошевого. После этого глава государства занимает место в зале рядом со своей супругой.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.