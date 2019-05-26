Последний танец президента: Зеленский пустился в пляс на «Лиге смеха»
Президент Украины вместе с участниками шоу выбежал на сцену и начал танцевать.
© Видео: Vityzeva, Twitter © Фото: Vityzeva, Twitter
Украинский лидер Владимир Зеленский станцевал на сцене во время съемок юмористического шоу «Лига смеха» в Киеве. Видео было опубликовано в социальной сети Twitter.
«Кастинг министров в новый кабмин Украины», - написала автор публикации под видео.
На записи видно, как президент Украины вместе с участниками шоу выбегает на сцену и пускается в пляс. Затем Зеленский приветствует собравшихся, а также целует в голову своего коллегу по студии «Квартал 95» Евгения Кошевого. После этого глава государства занимает место в зале рядом со своей супругой.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил замглавы СБУ основателя студии «Квартал 95» Ивана Баканова.