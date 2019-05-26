«Филипп, мы раскрыты»: Жасмин прокомментировала слухи о сыне от Киркорова

Певица Жасмин прокомментировали слухи, появившиеся в ряде СМИ. Они касаются сына певца Филиппа Киркорова, который якобы похож на исполнительницу.

По версии журналистов, Жасмин якобы может быть биологической матерью сына Киркорова. Никаких доказательств издание не привело, однако обратило внимание на портретное сходство детей упомянутых знаменитостей.

Певица отнеслась к публикации с иронией. Публикацию она назвала своим фаворитом в рубрике «Записки сумасшедшего».

«Филипп, ну все, мы раскрыты. Много лет за нас несла эту карму Анастасия Стоцкая, но теперь великая тайна стала явью!.. однозначно премия «Провал года» за детективные расследования сегодня ваша. Но в любом случае спасибо, вы сделали мой день, ржу», - написала Жасмин.

Ранее в СМИ назвали дорогостоящие авто в коллекции Филиппа Киркорова. Одной из самых любимых машин в парке певца является Hummer Ultra Reincarnation - это роскошный белый одиннадцатиметровый лимузин. По информации СМИ, стоимость Hummer Ultra Reincarnation составляет 500 тысяч долларов.