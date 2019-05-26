Туристы назвали самые неинтересные достопримечательности Москвы и Петербурга

Туристы назвали самые нелюбимые места Москвы и Санкт-Петербурга. Лидерами антирейтинга стали Мавзолей и пространство «Лофт Проект Этажи».

Как сообщает Ostrovok.ru, второе место среди не впечатливших туристов московских достопримечательностей занял деловой центр «Москва-Сити». 21% опрошенных ждали от него более ярких впечатлений.

Третье место антирейтинга поделили между собой памятник Петру Первому на Крымской набережной и парк «Зарядье» (по 18% респондентов).

Еще 12% участников опроса заявили, что им не нравится памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади. По 9% респондентов посчитали Патриаршие пруды, канатную дорогу на Воробьевых горах и улицу Старый Арбат не самыми интересными местами в российской столице.

Почти трети (28%) туристов, посетивших Петербург, не понравился архитектурный комплекс «Апраксин двор», где находится самый старый в городе рынок. 26% респондентов не смогли оценить по достоинству Думскую улицу.

Как признались 11% участников опроса, памятник «Чижик-Пыжик» не смог произвести на них ожидаемых впечатлений, также не все туристы были восхищены после посещения таких мест, как Стрелка Васильевского острова (9%), музей «Кунсткамера» (8%), крейсер «Аврора» (7%), а также парк «Новая Голландия» (7%).

Стоит отметить, что специалисты сервиса онлайн-бронирования составили рейтинг, проведя опрос более 2 500 человек.