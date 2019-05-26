Возбуждено дело после наезда автомобиля на полицейского в Москве

СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на инспектора ГИБДД в столице. Об этом рассказали в пресс-службе госоргана.

Дело расследуется по части 2 статье 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти, уточняет РИА Новости.

Напомним, накануне в Москве автомобилист за рулем Land Cruiser был остановлен для проверки документов. Однако водитель попытался скрыться и в ходе погони сбил сотрудника ДПС.

По предварительным данным, виновником ЧП мог стать Тимур Галлямов, сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова.