Роналду похвастался покупкой McLaren Senna за миллион евро

Португальский футболист Криштиану Роналду опубликовал на странице в Instagram видео, на котором он подъезжает к своему дому на новом спорткаре McLaren Senna.

Отметим, что стоимость люксового автомобиля превышает один миллион евро. Сам Роналду решил сделать себе такой подарок в честь окончания футбольного сезона.

Поклонники оценили новую спортивную машину Роналду по достоинству: еще бы, ведь мощность британского авто составляет 789 лошадиных сил.

Известно, что Криштиану Роналду владеет более чем 20-ю автомобилями, стоимость которых сопоставима с ценой за McLaren Senna.