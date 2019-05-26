Сборная Финляндии стала чемпионом мира по хоккею

Сборная Финляндии обыграла Канаду в финальном мачте и стала чемпионом мира по хоккею. Встреча на стадионе имени Ондрея Непелы в Братиславе закончилась со счетом 3:1 в пользу финнов.

Первую шайбу в игре забросил на 11-й минуте канадский защитник Ши Теодор. После входа в чужую зону, он обошел двух финских защитников и бросил точно в цель.

В начале второго периода счет удалось сравнять Марко Антилле, который после передачи Сакари Маннинена обыграл Мэтта Мюррея и отправил шайбу в ворота.

На 43-й минуте Анттила оформил дубль броском под перекладину. Голевую передачу записал на свой счет Вели-Матти Савинайнен.

Точку в матче поставил на 56-й минуте Харри Песонен, сильным кистевым броском отправив снаряд в ближний к себе угол ворот.

Ранее сегодня сборная России по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира в Словакии, обыграв Чехию в серии послематчевых буллитов.