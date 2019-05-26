СК проверяет инцидент с отказавшим двигателем Airbus 330 над Пулково

Следственный комитет России выясняет обстоятельства авиационного инцидента, который произошел в небе при подлете к санкт-петербургскому аэропорту Пулково.

Ранее выяснилось, что один двигатель пассажирского самолета Airbus 330 отказал в небе около петербургской воздушной гавани. Лайнер принадлежит китайской компании Hainan Airlines и совершал рейс Пекин – Санкт-Петербург.

Известно, что в самолете сработала противопожарная система. На борту находился 251 человек, никто из них не пострадал – экипаж смог справиться с возникшей проблемой и успешно совершил посадку.

Сейчас следственно-оперативная группа работает на месте ЧП и устанавливает причины произошедшего.