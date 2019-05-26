Чиновник из Хакасии напал на журналиста из-за «неудобного» вопроса

Комиссия по этике вынесет решение по вопросу чиновника из Хакассии, который набросился на журналиста телеканала «Россия 24». Об этом сообщил заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на него после вопроса журналиста о домах погорельцев, пострадавших от пожаров в республике в 2015 году. На кадрах инцидента, которые успел снять оператор, работавший вместе с корреспондентом, видно, как Зайцев сначала попытался отобрать микрофон, а после того, как ему это не удалось, схватил молодого человека и повалил его на пол.

После происшествия телеканал подал заявления в МВД и СК РФ. По результатам расследования против Зайцева могут возбудить уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности. Сам чиновник, комментируя произошедшее, заявил, что не сдержался после того, как сотрудники телеканала якобы начали съемку, не предъявив удостоверений и не спросив на это разрешения.