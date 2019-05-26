В США сильнейший торнадо стер с лица земли целый город

Американские штаты Оклахома и Канзас растерзаны сильнейшим торнадо. Хуже всего обстоят дела в городке Эль-Рено, где разрушительный ураган унес жизни двух человек.

В городе снесены дома, гостиницы, больницы и школы. Автомобили превратились в груду металлолома, а электрические провода и фонарные столбы, среди прочих обломков лежат на земле.

Большая часть населения прибрежных районов эвакуирована, но возвращаться им некуда. На месте города сейчас усыпанная мусором равнина.

На месте ЧП работают бригады спасателей, которые уточняют количество пропавших без вести и раненных.

Тем, кто укрывался в погребах, подвалах и специальных убежищах приходится оказывать психологическую помощь.

Накануне репортер местного телеканала оказался в эпицентре торнадо и не только сумел выжить, но и вышел на прямую связь с телезрителями на своей странице в Twitter.

«Я в Эль-Рино. Только что был внутри торнадо. Со мной все в порядке, но отель напротив разрушен, из-под обломков вытаскивают жертв», - прокомментировал свой видеоролик репортер Аарон Брилбек.

Город Эль-Рино страдает от нашествия торнадо не в первый раз. В 2013 году в этой местности был зафиксирован самый большой смерч в истории метеонаблюдений.

А накануне ураган прошелся по штату Миссури.

В Джефферсон сити погибли трое местных жителей. Количество пострадавших идет на сотни.

Метеорологи и специалисты, которые отслеживают торнадо, отмечают, что сильнейшие ураганы обрушиваются на центральные штаты США четвертый год подряд.